Робсон: пакет обновлений покажет, не ошибся ли «Уильямс» в концепции болида

Старший гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон подчеркнул, что следующий пакет обновлений болида покажет, не ошиблась ли команда с выбором концепции шасси.



«Пакет обновлений середины сезона покажет, где мы находимся на самом деле. В этом году мы изменили философию болида. Теперь нам нужно увидеть, где мы на самом деле находимся, можем ли наверстать упущенное, а если мы допустили ошибку, то стоит ли возвращаться к старой философии болида. Это главное на промежуток между сегодняшним днём и летним перерывом.



Если выяснится, что наша концепция ошибочна, то мы должны получить чёткий ответ на вопрос о том, требуются ли изменения. Мы всё ещё можем найти выход. Не думаю, что текущая ситуация сильно влияет на наш подход в следующем сезоне», — приводит слова Дэйва Робсона Autosport.