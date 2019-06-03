Робсон: пакет обновлений покажет, не ошибся ли «Уильямс» в концепции болида

Старший гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон подчеркнул, что следующий пакет обновлений болида покажет, не ошиблась ли команда с выбором концепции шасси.
«Пакет обновлений середины сезона покажет, где мы находимся на самом деле. В этом году мы изменили философию болида. Теперь нам нужно увидеть, где мы на самом деле находимся, можем ли наверстать упущенное, а если мы допустили ошибку, то стоит ли возвращаться к старой философии болида. Это главное на промежуток между сегодняшним днём и летним перерывом.
Если выяснится, что наша концепция ошибочна, то мы должны получить чёткий ответ на вопрос о том, требуются ли изменения. Мы всё ещё можем найти выход. Не думаю, что текущая ситуация сильно влияет на наш подход в следующем сезоне», — приводит слова Дэйва Робсона Autosport.
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