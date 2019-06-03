Вольф: в Канаде «Мерседесу» будет непросто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
«Следующая гонка пройдёт в Монреале, это единственная выездная гонка в середине сезона. В Монреале нас ждут другие трудности, отличные от Монако. Там скоростная трасса, изобилующая длинными прямыми и большим количеством возможностей для обгона. Но, как и в Монте-Карло, в Канаде есть бетонные ограждения, которые не прощают ошибок.
Мы стали гораздо лучше понимать особенности болида. В прошлом мы были быстры в поворотах, но проигрывали на прямых В Канаде по этой причине нам будет непросто, характеристики трассы могут помочь нашим соперникам, на трассе много прямых и гораздо меньше поворотов, в которых мы можем отыгрывать время. Но мы готовы к сложностям», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.
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