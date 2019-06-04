Сайнс: будет ошибкой, если на этом этапе сезона будем слишком самоуверенными

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.



«Набрав очки на трёх этапах подряд мы смогли задать неплохой темп и постараемся продолжить в том же духе в Канаде. Для меня лично гонка в Монако сложилась удачно, но это уже в прошлом.Над машиной ещё можно работать, и нужно прогрессировать, если мы хотим сохранить позиции в чемпионате. Будет ошибкой, если мы на данном этапе сезона будем слишком самоуверенными.



В прошлом мы видели много гонок в Канаде на интересной трассе. Отчасти она обладает характеристиками городской трассы, но есть и скоростные участки. Монреаль — отличный город, с прекрасной атмосферой. С нетерпением жду начала гоночного уик-энда», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.