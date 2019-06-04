Феттель опроверг слухи о своём уходе из Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель опроверг слухи о своём возможном уходе из Формулы-1 в конце 2019 года. По словам немецкого гонщика, ему по-прежнему интересна Формула-1.
«Я не собираюсь завершать карьеру, мне всё ещё интересна Формула-1 и мне есть чем заняться в «Феррари». Мы хотим продолжить борьбу в этом сезоне, чтобы добиться перелома и Гран-при Канады должен стать начальной точкой.
Наша машина хороша, но мы продолжаем узнавать её, в этом сезоне нам трудно найти лучший способ работы с шинами, мы учимся каждый день и эти знания помогают нам строить машину для следующего сезона», — приводит слова Себастьяна Феттеля AutoBild.
На первых шести этапах сезона Феттелю только один раз удалось опередить пилота «Мерседеса» по итогам гонки, финишировав вторым в Монако.
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