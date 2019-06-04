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Кубица: в Монреале уникальная трасса, требующая мастерства

Кубица: в Монреале уникальная трасса, требующая мастерства
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Польский гонщик признался, что ему нравится город Монреаль и сама трасса в Канаде.

«Монреаль — отличный город, Гран-при Канады — одна из моих любимых гонок. Хоть я туда приезжал довольно давно, у меня остались хорошие воспоминания. С нетерпением жду возвращения.

В Монреале уникальная трасса, которая требует от пилота мастерства, это вызов для гонщика. Трасса там непростая. Посмотрим, чего нам удастся достичь в этот уик-энд», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».

Напомним, в нынешнем сезоне Кубица, как и его партнёр по команде Джордж Расселл, не набрал ни одного очка. Польский гонщик вернулся в Формулу-1 после длительного отсутствия.

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