Кубица: в Монреале уникальная трасса, требующая мастерства
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Польский гонщик признался, что ему нравится город Монреаль и сама трасса в Канаде.
«Монреаль — отличный город, Гран-при Канады — одна из моих любимых гонок. Хоть я туда приезжал довольно давно, у меня остались хорошие воспоминания. С нетерпением жду возвращения.
В Монреале уникальная трасса, которая требует от пилота мастерства, это вызов для гонщика. Трасса там непростая. Посмотрим, чего нам удастся достичь в этот уик-энд», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».
Напомним, в нынешнем сезоне Кубица, как и его партнёр по команде Джордж Расселл, не набрал ни одного очка. Польский гонщик вернулся в Формулу-1 после длительного отсутствия.
Кубица доволен своим выступлением в Монако
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