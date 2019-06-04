Пирро: Феттель не получает удовольствия от гонок в нынешнем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Эммануэль Пирро поделился мнением о выступлении гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне. По мнению Пирро, Феттель не получает удовольствия от нынешнего сезона. Ранее появились слухи, согласно которым Себастьян может завершить карьеру по окончании сезона.

«Когда он переходил в «Феррари», всё было здорово. Он завоевал симпатию со стороны фанатов, но со временем всё это медленно ушло. Даже в прошлом году Феттель сильно отличался от того, кем он был раньше.

Посмотрим, удастся ли ему найти себя. Но он заслуживает совершенно иного окончания карьеры. Ему нужно относиться иначе к делу. Каждый, кто занимается спортом, знает, что нужна страсть, нужно получать удовольствие. Именно в этом заключается разница между хорошим и очень хорошим выступлением. Сейчас Феттель не получает удовольствия. Возможно, обстановка в «Феррари» негативно влияет на него», — приводит слова Пирро F1Sport.it.