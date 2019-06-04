Источник: руководство Формулы-1 хочет перейти на углеродно-нейтральное топли

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность перехода на углеродно-нейтральное топливо, утверждает Auto Motor und Sport. По данным издания, руководство Формулы-1 может внести соотвествующие изменения в регламент в рамках новых правил, которые должны быть приняты к сезону 2021 года.
В настоящее время в Формуле-1 используется топливо, содержащее биотопливо. Но, как утверждает источник, руководство «Королевских гонок» хочет, чтобы содержание увеличлось до 20 процентов к 2021 году. Далее содержание будет повышаться ещё на 10 процентов каждый год.
Издание сообщает, что большинство поставщиков топлива поддерживают эту идею. Также к ней положительно относятся руководители новых команд. Например, за переход выступил руководитель «Рено» Сириль Абитебуль.
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