Источник: руководство Формулы-1 хочет перейти на углеродно-нейтральное топли

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность перехода на углеродно-нейтральное топливо, утверждает Auto Motor und Sport. По данным издания, руководство Формулы-1 может внести соотвествующие изменения в регламент в рамках новых правил, которые должны быть приняты к сезону 2021 года.

В настоящее время в Формуле-1 используется топливо, содержащее биотопливо. Но, как утверждает источник, руководство «Королевских гонок» хочет, чтобы содержание увеличлось до 20 процентов к 2021 году. Далее содержание будет повышаться ещё на 10 процентов каждый год.

Издание сообщает, что большинство поставщиков топлива поддерживают эту идею. Также к ней положительно относятся руководители новых команд. Например, за переход выступил руководитель «Рено» Сириль Абитебуль.