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Мальчик, которому «Мерседес» привозил болид Хэмилтона, скончался от рака

Мальчик, которому «Мерседес» привозил болид Хэмилтона, скончался от рака
Авто / Формула-1 0

Пятилетний британский мальчик Гарри Шоу скончался в результате продолжительной болезни. Он стал известен после того, как пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон посвятил ему победу в Гран-при Испании. Руководство «Мерседеса» доставило ребёнку старый болид Льюиса и его трофей за победу в Испании.

В 2018 году у Гарри была диагностирована редкая форма рака костей (саркомы). Шансы на выздоровление ребёнка оценивались как минимальные.

Родители Гарри сообщили, что ребёнок умер дома в окружении родных и близких. Хэмилтон ранее назвал ребёнка своим «духовным ангелом».

Пятилетний малыш был фанатом Формулы-1 и Хэмилтона. Он в «Инстаграме» опубликовал обращение к британскому пилоту, пожелав ему удачи и победы в Испании.

Последняя мечта. Чемпион мира подарил умирающему мальчику гоночный болид
5-летний Гарри вдохновил Хэмилтона на победу в Испании. Взамен пилот подарил мальчику настоящий болид Формулы-1. Но мальчика не спасти.
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