Мальчик, которому «Мерседес» привозил болид Хэмилтона, скончался от рака

Пятилетний британский мальчик Гарри Шоу скончался в результате продолжительной болезни. Он стал известен после того, как пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон посвятил ему победу в Гран-при Испании. Руководство «Мерседеса» доставило ребёнку старый болид Льюиса и его трофей за победу в Испании.

В 2018 году у Гарри была диагностирована редкая форма рака костей (саркомы). Шансы на выздоровление ребёнка оценивались как минимальные.

Родители Гарри сообщили, что ребёнок умер дома в окружении родных и близких. Хэмилтон ранее назвал ребёнка своим «духовным ангелом».

Пятилетний малыш был фанатом Формулы-1 и Хэмилтона. Он в «Инстаграме» опубликовал обращение к британскому пилоту, пожелав ему удачи и победы в Испании.