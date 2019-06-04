Алонсо исключил возможность проведения полного сезона в IndyCar

Испанский пилот Фернандо Алонсо заявил, что не планирует выступать в IndyCar в следующем сезоне на постоянной основе. По словам испанца, он ещё не принял решение о будущем, но выступление в «Инди» у него может быть лишь единичным. Напомним, в 2019 году Алонсо не смог пройти квалификацию гонки «500 миль Индианаполиса».

«Если я решу выступить в «Инди», то вновь использую ту же схему с однократным участием. Для меня участие в полном сезоне пока чрезмерно. Если уж выступать там, то нужно претендовать на высокие места, а не быть туристом.

Бессмысленно готовиться на четырёх или пяти гонках, ведь «Инди» — полноценный чемпионат», — цитирует Алонсо Autosport.

Ранее Алонсо заявил, что ещё не знает, будет ли выступать в гонке «500 миль Индианаполиса» в следующем сезоне.