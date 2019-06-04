В «Уильямсе» не рассчитывают на серьёзные изменения болида в следующем году

Старший гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон заявил, что команда не рассчитывает на серьёзное изменение болида в следующем сезоне.

«Предполагаю, что 2020 год будет ознаменован значительной эволюцией болидов, ведь большинство команд попытаются вложить большие средства в машины перед 2021 годом.

Думаю, что у нас вряд ли будут серьёзные изменения. Нужно посмотреть, как обновления повлияют на нас в ближайшие недели и месяцы. Тогда мы сможем понять, реально ли выжать максимум из болида. После этого станут понятны планы на следующий год», — приводит слова Робсона RaceFans.

Напомним, в нынешнем сезоне пилоты «Уильямса» ещё не набрали ни одного очка. Более того, практически во всех гонках пилоты команды занимали последние два места.