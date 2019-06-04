Хэмилтон посвятил пост умершему от рака мальчику
Сегодня, 4 июня, стало известно, что британский мальчик Гарри Шоу скончался в результате продолжительной болезни. Пятилетний Шоу стал известен после того, как пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон посвятил ему победу в Гран-при Испании. Руководство «Мерседеса» доставило ребёнку старый болид Льюиса и его трофей за победу в Испании.
Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о смерти ребёнка, посвятив тому пост в социальной сети.
«Гарри, спасибо тебе, что ты был таким позитивным лучом света для всех нас. Ты очень храбр, и мир будет скучать по тебе. Спасибо, друг, за то, что вдохновлял. Пусть бог благословит тебя, покойся с миром, дружище», — написал Льюис.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Хэмилтона в «Инстаграме».
Мальчик, которому «Мерседес» привозил болид Хэмилтона, скончался от рака
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