Хэмилтон посвятил пост умершему от рака мальчику

Сегодня, 4 июня, стало известно, что британский мальчик Гарри Шоу скончался в результате продолжительной болезни. Пятилетний Шоу стал известен после того, как пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон посвятил ему победу в Гран-при Испании. Руководство «Мерседеса» доставило ребёнку старый болид Льюиса и его трофей за победу в Испании.

Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о смерти ребёнка, посвятив тому пост в социальной сети.

«Гарри, спасибо тебе, что ты был таким позитивным лучом света для всех нас. Ты очень храбр, и мир будет скучать по тебе. Спасибо, друг, за то, что вдохновлял. Пусть бог благословит тебя, покойся с миром, дружище», — написал Льюис.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хэмилтона в «Инстаграме».