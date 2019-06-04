Леклер: хотел бы провести тренировку в MotoGP

2 июня в Муджелло прошёл очередной этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Италии. Его посетил пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Монегаск впервые побывал на MotoGP и признался, что после увиденного хотел бы испытать себя в седле мотоцикла.

«Я очень впечатлён. Это мой первый визит этапа MotoGP. Их скорость в поворотах всего на двух колёсах просто поражает. У меня был свободный день, и я решил посетить гонку. Теперь, после того как я побывал здесь, мне бы хотелось попробовать сесть за руль одного из этих мотоциклов. Сейчас, наверное, я бы не смог это сделать. Но провести тренировочный день на одном из них, вероятно, теперь моя цель», — приводит слова Леклера официальный сайт MotoGP.