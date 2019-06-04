Фоменко станет ведущим автомобильного шоу от SMP Racing и НТВ

3 июня на подмосковном автодроме Moscow Raceway прошла презентация первого в мире автомобильного шоу талантов Drive Master.

Проект производится телеканалом НТВ совместно с программой развития российского автоспорта SMP Racing и телеканалом «Авто Плюс».

В новом автомобильном шоу талантов сможет принять участие любой автолюбитель, вне зависимости от возраста и пола. Специально для съёмок будет построен огромный павильон с трибунами, вмещающими сотни зрителей, а часть автомобильных испытаний пройдёт на автодроме Moscow Raceway, сообщает пресс-служба SMP Racing. Шоу будет состоять из трёх этапов: отборочных туров, где каждого участника ждёт индивидуальное испытание, полуфиналов с более сложными заданиями и помощью профессиональных каскадёров и финала.

Ведущими программы станут актёр, шоумен и профессиональный гонщик Николай Фоменко и популярная актриса театра и кино Полина Максимова. Проект будет выходить на телеканалах НТВ и «Авто Плюс», где покажут все выпуски и специальные дневники шоу.