Титов: Квят сумел побороть своих внутренних демонов

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов поделился мнением о российском пилоте «Торо Россо» Данииле Квяте.
«Карьера Даниила очень интересная. Точно можно сказать, что сейчас он повзрослел, и это большой плюс. Квят сумел побороть своих внутренних демонов, которые его раньше преследовали, и с холодной головой подходит к гонкам от этапа к этапу. Тот факт, что россиянин уже несколько раз закончил в очках, — уже хороший показатель. Пожелаю ему только успехов. Машина «Торо Россо» в этом сезоне вполне способна показывать результат, а Даня очень талантливый спортсмен. Когда ему на пути попадётся чуть-чуть удачи, думаю, он удивит абсолютно всех.
Есть ли у него шансы вернуться в топ-команду? Однозначно. В прошлом году, когда Даниил Квят был пилотом по развитию «Феррари», все говорили, что у него больше не будет возможности вернуться в «Королевские гонки» в качестве боевого пилота. Причём такое мнение высказывали авторитетные эксперты. Но прошёл всего год — и он вновь в пелотоне. Теперь главный вопрос, какие результаты Квят покажет в этом году. С этой точки зрения «Формула-1» всегда была прозрачным видом спортом. Есть результат — есть движение вперёд. И наоборот», — приводят слова Титова «Известия».
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