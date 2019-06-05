Штайнер рассчитывает увидеть весь потенциал нового двигателя «Хааса» в Канаде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что выступление команды в Канаде поможет оценить потенциал обновлённого двигателя «Феррари», который используется на болидах «Хааса».
«Работа нового двигателя в Монако была очень хорошей, никаких жалоб. Но, как мы знаем, в Монако мощность не является ключевым фактором. Конечно, хорошо, когда она есть, но это не самое важное.
В Канаде мы сможем оценить, насколько лучше стал новый двигатель. Надеемся, что он добавит нам мощности.
Я по-прежнему думаю, что у нас самая быстрая машина из всех команд середины таблицы. Скорость во время гонки остаётся фактором, влияющим на набор очков. Нам нужно сосредоточиться на этом. Лишь в нескольких гонках в нынешнем сезоне мы не набирали очки после удачной квалификации.
В середине таблицы плотная борьба. Даже четвёртое место находится недалеко, если одна команда добьётся хорошего результата обоими болидами, можно легко подняться в топ-4», — цитирует Штайнера Inside Racing.
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