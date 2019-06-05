Латифи: не могу дождаться, когда выйду на трассу в Канаде

Резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи поделился ожиданиями от участия в свободной практике Гран-при Канады. Латифи будет работать за рулём болида в пятницу, 7 июня. Для него этап Формулы-1 в Канаде является домашним. Спортсмен сядет в машину Роберта Кубицы.

«Я предвкушаю участие в моей первой тренировке с «Уильямсом». Конечно, тот факт, что это произойдёт на домашнем Гран-при, делает этот опыт ещё более эмоциональным. Тем не менее, цель остаётся прежней. Я хочу проделать хорошую работу для команды и дать обратную связь, необходимую перед второй свободной практикой.

Чувствую себя хорошо подготовленным после трёх дней предсезонных тестов и работы, которую я проделал на заводе в этом году. Не могу дождаться, когда выйду на трассу», — приводит слова Латифи InsideRacing.