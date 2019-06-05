Латифи: не могу дождаться, когда выйду на трассу в Канаде

Резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи поделился ожиданиями от участия в свободной практике Гран-при Канады. Латифи будет работать за рулём болида в пятницу, 7 июня. Для него этап Формулы-1 в Канаде является домашним. Спортсмен сядет в машину Роберта Кубицы.
«Я предвкушаю участие в моей первой тренировке с «Уильямсом». Конечно, тот факт, что это произойдёт на домашнем Гран-при, делает этот опыт ещё более эмоциональным. Тем не менее, цель остаётся прежней. Я хочу проделать хорошую работу для команды и дать обратную связь, необходимую перед второй свободной практикой.
Чувствую себя хорошо подготовленным после трёх дней предсезонных тестов и работы, которую я проделал на заводе в этом году. Не могу дождаться, когда выйду на трассу», — приводит слова Латифи InsideRacing.
- 5 июня 2019
-
12:04
-
11:34
-
10:56
-
10:05
-
09:33
-
03:00
- 4 июня 2019
-
23:42
-
22:21
-
21:58
-
20:52
-
19:40
-
18:49
-
17:51
-
16:26
-
15:54
-
14:53
-
14:17
-
13:12
-
12:08
-
11:23
-
10:34
-
09:32
-
00:44
-
00:15
- 3 июня 2019
-
22:52
-
21:54
-
21:38
-
19:43
-
18:26
-
17:37
-
17:06
-
16:39
-
16:28
-
15:48
-
13:44