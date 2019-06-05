Стролл: помню, как Шумахер победил в Канаде, он был моим героем

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Стролл, родившийся в Канаде, признался, что для него эта гонка будет иметь особое значение.

«Нет ничего важнее, чем домашняя гонка. Я родился в Монреале, я там вырос, поэтому эта неделя для меня будет особенной.

Когда я был ребёнком, я всегда ездил на Гран-при Канады со своим отцом (Лоуренс Стролл — владелец «Рейсинг Пойнт». — Прим. «Чемпионата»). Помню, когда мне было пять или шесть лет, победу одержал Михаэль Шумахер. Он был моим героем.

Гонка Формулы-1 — очень важное событие для Монреаля. Чувствуется особое настроение и интерес в течение всей недели. Я действительно наслаждаюсь этой атмосферой. Канады любят Формулу-1, гонка стала традицией для города.

В течение всего уик-энда создаётся ощущение фестиваля. Я получаю колоссальную поддержку от фанатов. Когда видишь канадские флаги и знаешь, что на трибунах болеют за тебя, испытываешь особые чувства», — цитирует Стролла пресс-служба команды.