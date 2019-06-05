Кэри подтвердил, что в следующем сезоне календарь Формулы-1 не будет расширен

Глава Liberty Media Чейз Кэри подтвердил, что в следующем сезоне из календаря «Королевских гонок» исчезнут два этапа, которые заменят Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. Таким образом, календарь Формулы-1 расширен не будет.

«Я думаю, важно, чтобы в календаре появлялось что-то новое. Но мы не хотим кардинальных изменений в каждом году. Мы гордимся длительными взаимоотношениями со многими промоутерами, цель — построить долгосрочные партнёрские отношения.

Что касается количества Гран-при в сезоне, то для увеличения понадобится время. Если у нас будут два новых Гран-при в следующем сезоне, количество гонок останется всё равно прежним», — приводит слова Кэри La Presse.

Ранее сообщалось, что под вопросом на следующий год находится проведение этапов в Испании, Великобритании, Германии, Италии и Мексике.