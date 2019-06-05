Райкконен: многое пошло не по плану «Альфа Ромео» в текущем сезоне

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что недоволен результатами текущего сезона. В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» занимает девятое место, набрав лишь 13 очков. Все очки команде принёс сам Райкконен, который обосновался на 10-й строчке зачёта пилотов. При этом финский гонщик не попадал в очковую зону на двух последних Гран-при. В первых четырёх гонках он стабильно набирал очки.

«Трасса в Монреале должна подойти нам. Но, если честно, многое пошло не по плану в нынешнем сезоне. Я надеюсь, что нам удастся решить вопрос с шинами, тогда мы сможем выжать весь потенциал из болида. Девятое место в Кубке конструкторов — явно не тот результат, на который мы рассчитывали», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».