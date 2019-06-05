Абитебуль: Формула-1 недостаточно зрелищна, потому что машины слишком тяжелы

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль выступил против утяжеления болидов Формулы-1.
«Я очень аккуратен во всём, что касается веса болида. Увеличение массы вредит, и это касается Формулы-1 тоже. Я постоянно за это борюсь, призываю сокращать массу, чтобы пилоты лучше пилотировали болиды и дарили классное шоу.
В современной Формуле-1 гонки бывают недостаточно зрелищными, потому что машины слишком тяжелы. Но со мной согласны не все, например, Тото Вольф придерживается иной позиции. Лично я считаю, что надо делать машины легче и мощнее.
В третьем секторе в Барселоне в шикане машина легко удерживается на трассе. В этом секторе пилоты легко справляются с задачей, и это проблема, ведь создаётся впечатление, будто любой может управлять болидом! А ведь это неправда. Руководство Формулы-1 должно вернуть чувство сложности управления машиной в визуальном плане. Люди должны чувствовать, что они видят нечто невероятное, доступное лишь избранным», — цитирует Абитебуля F1i.
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