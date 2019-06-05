«Рено» привезёт на Гран-при Канады аэродинамические и механические обновления

Технический директор «Рено» Ник Честер рассказал, что команда подготовила пакет обновлений для Гран-при Канады.



«Трасса в Монреале очень требовательна к мощности силовой установки, круг короткий, но здесь много серьёзных торможений, что требует от нас поиска баланса между сопротивлением воздуха и аэродинамической эффективностью. Прямые разделены шиканами, где можно отыграть время, поэтому мы будем искать настройки подвески, которые позволят пилотам атаковать по максимуму. В Монако у нас не было с этим проблем, так что должно получиться и здесь.



Мы привезли в Канаду аэродинамические и механические новинки, но наша главная цель — заставить элементы работать в гармонии с остальными. Нам важно выжать максимум из той машины, что у нас есть», — приводит слова Ника Честера пресс-служба команды.