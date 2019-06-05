«Феррари» будет привозить обновления на каждый этап европейской части сезона

Команда Формулы-1 «Феррари» подготовила собственный план по разработке и внедрению обновлений в болид до летнего перерыва сезона 2019 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в итальянской команде планируют привозить новинки на каждый европейский этап в летний период, но в команде при этом отказались от кардинального пересмотра конструкции подвески.
Так, на Гран-при Франции «Феррари» привезёт новое переднее антикрыло с переработанной структурой закрылков, к этапу в Австрии команды привезёт новое днище, в Великобританию — новый диффузор, а на Гран-при Германии — обновлённые дефлекторы.
На старте сезона итальянской команде не удалось одержать ни одной победы, лучшим результатом стало второе место Себастьяна Феттеля на Гран-при Монако.
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