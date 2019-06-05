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Монреаль продлил контракт на проведение гонки Формулы-1 до 2029 года

Монреаль продлил контракт на проведение гонки Формулы-1 до 2029 года
Авто / Формула-1 0

Владельцы автодрома имени Жиля Вильнёва в Монреале продлили контракт с Формулой-1 до 2029 года, сообщает Speedweek. Обязательным условием для продления контракта была реконструкция пит-лейна и здания боксов.

Гран-при Канады впервые прошёл на трассе в Монреале в 1978 году, и с тех пор этап неизменно есть в календаре чемпионата мира с двумя исключениями — гонка не проходила в 1987 и 2009 годах. В 1987 году Берни Экклстоун отменил гонку после ожесточённой борьбы за право быть спонсором этапа двух пивоваренных компаний, а в 2009 году промоутеры этапа не смогли сойтись с Экклстоуном по вопросам финансов.

Общая стоимость реконструкции трассы и паддока составила $ 48 млн, 30 из которых были выделены из городского бюджета, а ещё $ 18 млн — из бюджета провинции Квебек.

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