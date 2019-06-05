Вильнёв: при текущем регламенте победить «Мерседес» практически невозможно
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал текущую ситуацию в Формуле-1.
«Ситуация в Формуле-1? Доминирование команды «Мерседес» — ужасно для этого чемпионата, потому что оно затянулось. При текущем регламенте победить немецкую команду практически невозможно», — приводит слова Жака Вильнёва GrandPrix.
В нынешнем сезоне в первых шести гонках пилоты «Мерседеса» одержали шесть побед, завоевав при этом пять дублей. У их основных соперников из «Феррари» лучшим результатом является второе место Себастьяна Феттеля на Гран-при Монако.
Эпоха доминирования немецкой команды продолжается с 2014 года. За последние пять сезонов «Мерседес» завоевал пять личных титулов и пять Кубков конструкторов.
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