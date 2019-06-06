Риккардо: думаю, что способен стать первым номером «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что не жалеет о переходе во французскую команду из «Ред Булл». По словам Риккардо, неудачные результаты не заставили его изменить мнение о переходе.
«Счастлив ли я оказаться в «Рено»? Да, конечно! Я рад переменам, мне они были нужны, необходимо развиваться и преодолевать новые препятствия. Годы, проведённые в «Ред Булл», были фантастическими. Но мне нужно было что-то изменить.
Могу ли я стать первым номером «Рено»? Да, я думаю, что способен на это. По крайней мере, я хочу попытаться. С точки зрения результатов я пока не там, где хотелось бы. Но атмосфера и энергия в команде великолепные. Нужно сохранять терпение.
Формула-1 — сложная наука, требуется время. У меня с «Рено» контракт до 2020 года. Результаты пока немного разочаровывают, но мы пока на стадии строительства. Уверен, что в нынешнем сезоне результаты улучшатся», — приводит слова Риккардо L’Equipe.
- 6 июня 2019
-
10:39
-
09:31
-
00:21
-
00:16
- 5 июня 2019
-
23:08
-
21:07
-
19:42
-
18:40
-
17:53
-
16:15
-
15:18
-
14:07
-
13:01
-
12:04
-
11:34
-
10:56
-
10:05
-
09:33
-
03:00
- 4 июня 2019
-
23:42
-
22:21
-
21:58
-
20:52
-
19:40
-
18:49
-
17:51
-
16:26
-
15:54
-
14:53
-
14:17
-
13:12
-
12:08
-
11:23
-
10:34
-
09:32