Риккардо: думаю, что способен стать первым номером «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что не жалеет о переходе во французскую команду из «Ред Булл». По словам Риккардо, неудачные результаты не заставили его изменить мнение о переходе.

«Счастлив ли я оказаться в «Рено»? Да, конечно! Я рад переменам, мне они были нужны, необходимо развиваться и преодолевать новые препятствия. Годы, проведённые в «Ред Булл», были фантастическими. Но мне нужно было что-то изменить.

Могу ли я стать первым номером «Рено»? Да, я думаю, что способен на это. По крайней мере, я хочу попытаться. С точки зрения результатов я пока не там, где хотелось бы. Но атмосфера и энергия в команде великолепные. Нужно сохранять терпение.

Формула-1 — сложная наука, требуется время. У меня с «Рено» контракт до 2020 года. Результаты пока немного разочаровывают, но мы пока на стадии строительства. Уверен, что в нынешнем сезоне результаты улучшатся», — приводит слова Риккардо L’Equipe.