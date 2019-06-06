Команды Формулы-1 остались довольны новым пит-билдингом в Монреале
В Монреале появился новый пит-билдинг, который будет использоваться во время Гран-при Канады. Представители команд уже посетили новый комплекс и поделились своими впечатлениями.
«Новое здание на 100 процентов лучше чем то, которое было в прошлом году. Мы очень довольны улучшениями. Здесь учтено всё. Атмосфера не изменилась, для нас гонка в Монреале всегда является особенной», — приводит слова одного из членов команды «Рейсинг Пойнт» Le Journal de Montreal.
Со словами коллеги согласился один из механиков «Рено»: «Проделанная работа радует, всё сильно изменилось по сравнением с предыдущим комплексом. Является ли этот пит-билдинг лучшим в Формуле-1? Я не думаю, но всё равно изменения очень интересные.
Квят: ждём Гран-при Канады в позитивном настроении
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