Алонсо: пока в голове нет мыслей о возвращении в Формулу-1
Испанский пилот Фернандо Алонсо поделился планами на будущее. Алонсо отметил, что пока не думает о возвращении в Формулу-1. Ранее появились слухи, согласно которым он может заменить в следующем сезоне Себастьяна Феттеля в «Феррари».
«Возвращение в Формулу-1? Сейчас таких мыслей у меня в голове нет.
Что касается выигрыша «Тройной короны», иногда в спорте нужно пытаться, проигрывать и пытаться вновь. Мне пришлось принять участие более чем в 300 Гран-при, чтобы выиграть 32. Также и мадридский «Реал» за 100 лет истории выиграл 13 чемпионских титулов в Лиге чемпионов и стал самым успешным клубом в мире.
Примеры из мира спорта показывают, что процент побед низок. Поэтому титулы уникальны, если их завоёвываешь», — приводит слова Алонсо GrandPX.News.
Алонсо — о возможном возвращении в Ф-1: посмотрим, что покажет рынок пилотов
- 6 июня 2019
-
13:29
-
12:55
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:31
-
00:21
-
00:16
- 5 июня 2019
-
23:08
-
21:07
-
19:42
-
18:40
-
17:53
-
16:15
-
15:18
-
14:07
-
13:01
-
12:04
-
11:34
-
10:56
-
10:05
-
09:33
-
03:00
- 4 июня 2019
-
23:42
-
22:21
-
21:58
-
20:52
-
19:40
-
18:49
-
17:51
-
16:26
-
15:54
-
14:53
-
14:17
-
13:12
Партнерский контент