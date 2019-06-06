Алонсо: пока в голове нет мыслей о возвращении в Формулу-1

Испанский пилот Фернандо Алонсо поделился планами на будущее. Алонсо отметил, что пока не думает о возвращении в Формулу-1. Ранее появились слухи, согласно которым он может заменить в следующем сезоне Себастьяна Феттеля в «Феррари».

«Возвращение в Формулу-1? Сейчас таких мыслей у меня в голове нет.

Что касается выигрыша «Тройной короны», иногда в спорте нужно пытаться, проигрывать и пытаться вновь. Мне пришлось принять участие более чем в 300 Гран-при, чтобы выиграть 32. Также и мадридский «Реал» за 100 лет истории выиграл 13 чемпионских титулов в Лиге чемпионов и стал самым успешным клубом в мире.

Примеры из мира спорта показывают, что процент побед низок. Поэтому титулы уникальны, если их завоёвываешь», — приводит слова Алонсо GrandPX.News.