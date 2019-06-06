Ферстаппен: не стоит ставить какие-то конкретные цели на сезон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не нацеливается на определённые результаты во второй половине сезона.

«Думаю, пока сезон складывается довольно неплохо. Нам удалось улучшить результаты, пока нет поводов для недовольств и жалоб. Конечно, мы хотим побеждать. Пока нам это не удаётся, но мы активно работаем и стремимся к тому, чтобы вскоре начать побеждать.

Команда занимает третье место в Кубке конструкторов. Мы раскрываем наш потенциал, что является позитивным моментом. Всё время у нас что-то складывалось не так. Очень сложно сделать так, чтобы всё прошло гладко.

Чего жду от второй части сезона? Сложно сказать. Мы понимаем, что нужно прибавлять, но ситуация меняется от этапа к этапу. На некоторых трассах мы естественным образом выглядим лучше, чем на других.

Из моего опыта могу сказать, что лучше всего просто подождать и не ставить каких-то конкретных целей. Просто работать дальше и пытаться побеждать. Тогда посмотрим, как всё сложится к концу сезона», — приводит слова пилота собственный сайт.