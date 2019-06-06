Зайдль: неважно, когда будет опубликован новый регламент Формулы-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что считает необходимым детально проработать изменения регламента Формулы-1, намеченного на 2021 год. По мнению Зайдля, Формуле-1 не стоит торопиться. Ранее предполагалось, что новый регламент должен быть опубликован к 30 июня, но теперь дедлайн могут перенести на октябрь.

«Если приходится соревноваться в спорте с лучшими, как «Мерседес» или «Феррари», неважно, начнут они раньше или позже. Гораздо важнее получить чёткие правила. Тогда мы сможем подумать о том, к каким изменениям это приведёт. Тогда можно будет думать, как изменится структура команды.

Я в любом случае буду рад, неважно, появится новый регламент сейчас или позже. Это ничего не меняет. В конце концов, так происходит в конце каждого года. Нужно думать о том, как развивать болид дальше. И в следующем сезоне ты начинаешь с новой машиной. Так что ничего нового.

Для нас важно иметь чёткие правила, чтобы мы их понимали и могли формировать команду на будущее, готовиться к 2021 году», — приводит слова Зайдля F1i.