Руководство «Фиата» отказалось от идеи слияния с «Рено»

Возможное слияние «Фиата» и «Рено» не было одобрено на собрании совета директоров итальянской компании. Ранее сообщалось, что концерны могут создать альянс с получением 50% доли каждой из сторон. Но теперь «Фиат» отказался от сделки, сообщает BBC.

Главной причиной отказа стало отсутствие соответствующего политического климата во Франции для такого слияния. В то же время руководство «Фиата» поблагодарило «Рено» и партнёров французской компании за заинтересованность в создании альянса.

Ранее руководству «Рено» не удалось достичь соглашения по поводу предложения. Французские власти, которым принадлежит более 15% акций компании, предложили отложить обсуждение вопроса. Отметим, что отказ «Фиата» от сделки привёл к тому, что акции «Рено» упали примерно на 7%.