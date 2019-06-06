Бинотто рассказал об изменении управленческой структуры «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что он внедрил новую техническую структуру в команде с целью возвращения на лидирующие позиции. По словам Бинотто, в нынешнем сезоне не используется традиционная горизонтальная структура управления. Бинотто не уточнил, кто именно будет заниматься руководством работой в разных областях, но предполагается, что его планы вращаются вокруг Лорана Мекиса, который отвечает за вопросы работы на трассах, Энрико Кардиля, работающего с шасси, Дэвида Санчеса в отделе аэродинамики и Энрико Гуалтьери в отделе работе с двигателями.

«С января мы прошли процедуру реорганизации. Больше у нас не действует известная классическая горизонтальная структура. Мы определили четыре-пять человек, которые стали моими представителями в разных областях.

2021 год наступит уже скоро, вместе с ним придут новые правила, болиды сильно изменятся, будет действовать ограничение бюджета. Нам придётся пересмотреть некоторые производственные процессы.

Я предпочитаю сравнивать нашу команду с «Феррари» образца сезона-1996/97. Та команда прогрессировала, у неё была солидная база. Мы тоже молодая и голодная до побед команда. Я вижу общие черты», — цитирует Бинотто Gazzetta dello Sport.