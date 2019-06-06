Квят и Албон посетили лесозаготовочный лагерь

Пилоты «Торо Россо» россиянин Даниил Квят и таец Александер Албон и гонщики «Ред Булл» Пьер Гасли и Макс Ферстаппен посетили лесозагатовку, где поучились искусству рубки деревьев и метания топоров. Мероприятие прошло в рамках подготовки к Гран-при Канады в Монреале, который пройдёт в ближайшие выходные.



«Было приятно приехать и повеселиться в среду перед гонкой, это всегда здорово. Я люблю приезжать в Канаду. Я тут уже шестой год подряд, в прошлом году я не участвовал в гонках, но приезжал в Монреаль. У меня хорошие воспоминания об этом месте. Здесь особенная атмосфера и великолепный город, это особенный Гран-при», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» команды «Торо Россо».