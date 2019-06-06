Марко: наше время придёт не позднее Гран-при Сингапура

Спортивный директор «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что команда рассчитывает побороться за победы в гонках не позднее Гран-при Сингапура.



«В выходные в Канаде у «Феррари» будут очень большие шансы из-за их сильного двигателя. Конечно, мы попробуем сделать всё, что в наших силах, но наше время придёт не позднее Гран-при Сингапура, когда «Хонда» представит новый двигатель, а мы дополним это отличным шасси», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.



«Мы всегда стараемся. В прошлом году мы неплохо выступили в Канаде, но я думаю, что «Феррари» будет очень сильна из-за длинных прямых. У них высокая максимальная скорость. Я мотивирован завоевать подиум. Конечно, я хочу выиграть, но «мерседесы» слишком сильны», — подчеркнул Ферстаппен.