Марко: наше время придёт не позднее Гран-при Сингапура
Спортивный директор «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что команда рассчитывает побороться за победы в гонках не позднее Гран-при Сингапура.
«В выходные в Канаде у «Феррари» будут очень большие шансы из-за их сильного двигателя. Конечно, мы попробуем сделать всё, что в наших силах, но наше время придёт не позднее Гран-при Сингапура, когда «Хонда» представит новый двигатель, а мы дополним это отличным шасси», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.
«Мы всегда стараемся. В прошлом году мы неплохо выступили в Канаде, но я думаю, что «Феррари» будет очень сильна из-за длинных прямых. У них высокая максимальная скорость. Я мотивирован завоевать подиум. Конечно, я хочу выиграть, но «мерседесы» слишком сильны», — подчеркнул Ферстаппен.
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