Гасли разочарован журналистом, опубликовавшим слухи о Хюлькенберге и «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли признался, что разочарован поступком журналиста Роберта Чинчеро, опубликовавшего неверную информацию о якобы имевших место переговорах между «быками» и немецким пилотом Нико Хюлькенбергом. Чинчеро утверждал, что Хюлькенберг может заменить в команде Гасли.
«Было довольно весело — в том плане, что этот журналист опубликовал вообще неверную информацию. Люди, которые пишут подобные, ни на чём не основанные статьи, не обладают слишком уж хорошими качествами. Это весьма печально с его стороны — публиковать фейковую информацию, в которой нет никакой правды. Мы посмеялись над этим. Но немного разочаровывает, что такая информация пришла от кого-то с таким опытом, как у мистера Чинчеро. Но у меня есть более важные вещи в жизни и нет времени изучать фейковые статьи», — приводит слова Гасли La Presse.
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