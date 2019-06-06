Команды Формулы-1 получили проект правил на 2021 год. Известны два изменения

ФИА разослала командам Формулы-1 проекты технического и спортивного регламентов на сезон-2021, сообщает Auto Motor und Sport. Первое обсуждение предлагаемых правил прошло вчера, 5 июня — сначала встретились руководители команд, а затем — технические директоры. При этом ФИА хочет закончить работу над правилами уже к 14 июня. Согласно регламенту Ф-1, правила на 2021 год должны быть утверждены не позднее 30 июня 2019 года.



Что касается деталей предлагаемых правил, то ФИА хочет сократить продолжительность гоночного уик-энда, что теоретически позволит увеличить количество Гран-при. Согласно проекту регламента, четверг перестанет являться медиаднём. Общение с прессой и пресс-конференции будут сдвинуты на утро пятницы. Сами же пятничные тренировки по-прежнему будут длиться по полтора часа, однако будут начинаться позднее: вместо нынешних 11:00 и 15:00 по местному времени (на большинстве этапов) их начало будет перенесено на 13:00 и 17:00 соответственно.



Ещё один важный момент — новый принцип работы режима «закрытого парка». Предлагается, чтобы с 2021 года команды не могли вносить изменения в конфигурацию машин после начала первой тренировки. Соответственно, команды не смогут сравнивать в ходе свободных заездов различные варианты антикрыльев, тестировать перспективные обновления или срочно подвозить новинки уже в ходе гоночного уик-энда. Данное правило беспокоит некоторых технических директоров — в том числе они хотят уточнить, можно ли снимать или устанавливать так называемые закрылки Гёрни или будет считаться, что это тоже изменение конфигурации автомобиля.