Клиенты «Мерседеса» получат вторую модификацию двигателя в Канаде
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что команда на Гран-при Канады привезла новую модификацию двигателя. Помимо заводской команды новый мотор получат и клиенты — «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт».
«Ребята на заводе в Бриксворте невероятно усердны, начало года с точки зрения двигателя получилось непростым. Пусть это и эволюция мотора прошлых лет, но люди прилагают невероятные усилия, улучшая его. В этой гонке мы будем использовать вторую версию двигателя, немного улучшенную относительно прошлой.
Это маленькие шаги вперёд. Самая большая разница силовых установок в том, что этот — новый, а предыдущий уже прошёл шесть гонок и неизбежно деградирует», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.
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