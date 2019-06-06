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Клиенты «Мерседеса» получат вторую модификацию двигателя в Канаде

Клиенты «Мерседеса» получат вторую модификацию двигателя в Канаде
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что команда на Гран-при Канады привезла новую модификацию двигателя. Помимо заводской команды новый мотор получат и клиенты — «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт».

«Ребята на заводе в Бриксворте невероятно усердны, начало года с точки зрения двигателя получилось непростым. Пусть это и эволюция мотора прошлых лет, но люди прилагают невероятные усилия, улучшая его. В этой гонке мы будем использовать вторую версию двигателя, немного улучшенную относительно прошлой.

Это маленькие шаги вперёд. Самая большая разница силовых установок в том, что этот — новый, а предыдущий уже прошёл шесть гонок и неизбежно деградирует», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

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