Феттель: в «Феррари» смогут меня выгнать тогда, когда захотят этого

После Гран-при Монако в прессе начали распространяться слухи о том, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель намерен покинуть автоспорт после завершения нынешнего сезона. Четырёхкратный чемпион мира уже успел опровергнуть эту информацию в общении с немецкой прессой и вновь сделал это по прибытии в Монреаль на Гран-при Канады.
«Думаю, уйду из Формулы-1 тогда, когда захочу. Команда тоже сможет меня выгнать тогда, когда захочет. Но я доволен „Скудерией“ и надеюсь, что в Маранелло довольны мной.
Я очень голоден до побед и у меня есть цель победить с «Феррари». Я работаю ради титула с «Феррари». Пока мы не можем выигрывать, так что у нас ещё остаётся работа. Не знаю, кто распространяет слухи о моём уходе. Не думаю, что я давал повод для таких умозаключений. Но меня не беспокоит всё это. Понимаю, что это часть работы журналистов", — приводит слова немца GPToday.
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