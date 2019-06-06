Леклер изменит подход к пилотированию в квалификациях

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что после ряда ошибок в ходе квалификаций в нынешнем сезоне он изменит подход к пилотированию.
«Впервые я изменил подход после аварии в квалификации в Баку. Тогда я слишком атаковал во втором сегменте квалификации, но мы могли выйти в третий сегмент и без этого. В результате ошибки я разбил машину. Это было очень глупо, и я уже не раз об этом говорил.
В Барселоне я повредил днище болида и не ожидал этого. Тогда я определённо решил, что изменю подход. Эти изменения связаны с переходом из «Альфа Ромео» в «Феррари». Здесь можно атаковать на протяжении всей квалификации, но в этом нет нужды, потому как у нас определённо есть потенциал для выхода в третий сегмент.
Я допустил несколько ошибок и извлёк из них уроки. Надеюсь, что не повторю их и настанут лучшие времена», — приводит слова Леклера Crash.
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