ФИА напомнит стюардам о правилах безопасности после инцидента в Монако

ФИА проведёт работу со стюардами, направленную на обеспечение их безопасности. Организация вновь поднимет этот вопрос после того, как пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес едва не сбил стюардов во время Гран-при Монако во время режима машины безопасности. Спортивный директор «Рейсинг Пойнт» Энди Стивенсон после инцидента заявил, что стюарды не должны были выбегать на трассу.

«ФИА в будущем напомним стюардам, что они не должны выбегать на трассу, пока не получат соответствующее разрешение», — цитирует Стивенсона RaceFans.

По данным RaceFans, представители ФИА не давали разрешение стюардам выбегать на трассу. Теперь ФИА планирует показывать видео инцидента на будущих гонках, чтобы сотрудники понимали потенциальную опасность.