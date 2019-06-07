«Хаас» попросили убрать голову оленя с болида из-за споров по авторским правам

Компания Rich Energy попросила руководство «Хааса» убрать с ливреи болида с логотипа изображение головы оленя перед Гран-при Канады. В мае компания Whyte Bikes выиграла судебную тяжбу у Rich Energy, обвинив производителя энергетических напитков в нарушении интеллектуальных прав. Логотипы обеих компаний очень похожи.Лого с головой оленя «Хаас» использует на ливрее болида и на шлемах пилотов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» RetroGP.

«Мы попросили наших партнёров команду Формулы-1 «Хаас» убрать этот элемент с болида в грядущий уик-энд. Хоть нам и принадлежат права на этот рисунок, мы не ходим устраивать медийный цирк. Планируем выиграть суд у Whyte Bike", — сообщает пресс-служба Rich Energy.

Пока неизвестно, будет ли использовать «Хаас» прежнюю ливрею на следующих Гран-при.