Боттас не ждёт, что новый мотор сравняет «Мерседес» по «максималке» с «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не рассчитывает, что обновление двигателя на его болиде позволят ему обойти «Феррари» в плане максимальной скорости. В Канаде «Мерседес» получит вторую версию двигателя. Также он будет установлен на болидах «Рейсинг Пойнт» и «Уильямса».
«Безусловно, обновление двигателя — очень хорошая новость. Спасибо всем, кто работал над ним. Но нужно посмотреть на то, как машина будет себя вести с ним на трассе. Также нужно убедиться в надёжности силовой установки.
Конечно, новый двигатель будет мощнее, но мы делаем небольшой шаг. Мы не думаем, что обновления двигателя будет достаточно, чтобы сравняться с «Феррари» в плане скорости на прямых.
Думаю, обновление будет в хорошее время. Жизненный цикл первого двигателя подходил к концу, поэтому нам в любом случае был нужен следующий. К тому же, силовая остановка в Канаде очень важна, гораздо важнее, чем, к примеру, в Монако», — цитирует Боттаса F1i.
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