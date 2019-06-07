Формула-1. Гран-при Канады. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 7 июня, на полустационарной трассе в Монреале состоятся пятничные тренировки седьмого этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Канады. Первая сессия свободной практики стартует в 17:00 по московскому времени, вторая начнётся в 21:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 12-е место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Канады Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Канады Формулы-1