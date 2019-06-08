Формула-1. Гран-при Канады. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 8 июня, на полустационарной трассе в Монреале состоится третья свободная практика седьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Канады. Начало тренировки запланировано на 18:00 мск.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 12-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляция третьей практики