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Риккардо получил от «Рено» объяснения насчёт тактической ошибки в Монако

Риккардо получил от «Рено» объяснения насчёт тактической ошибки в Монако
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что команда провела работу над ошибками после Гран-при Монако. Из-за ошибки в стратегии австралиец не досчитался очков. «Рено» решил воспользоваться сейфти-каром и провести ранний пит-стоп. В итоге Риккардо, занимавший пятую позицию, финишировал только 10-м. По словам гонщика, команда повторила ту ситуацию на симуляторе, чтобы избежать аналогичных оплошностей в будущем.

«Ту ситуацию мы изучили и проанализировали. Если говорить простым языком, я заехал на пит-лейн, потому что мы думали, что после пит-стопа окажемся на свободной трассе, но всё оказалось не так. Члены команды объяснили мне причины. Они пояснили, почему отправили меня на пит-лейн, но что-то пошло не так. После такого нам нужно лишь извлечь уроки. Думаю, что после той ситуации все мы согласились в необходимости внимательно относиться к позиции.

Эта история напоминает 2016 год, когда Хэмилтон остался на трассе, а меня отправили в боксы. В итоге я сделал две лишние остановки. В таких ситуациях позиция очень важн», — цитирует Риккардо RaceFans.

Риккардо: «Рено» больше не может допускать такие ошибки, как в Монако
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