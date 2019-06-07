Риккардо получил от «Рено» объяснения насчёт тактической ошибки в Монако

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что команда провела работу над ошибками после Гран-при Монако. Из-за ошибки в стратегии австралиец не досчитался очков. «Рено» решил воспользоваться сейфти-каром и провести ранний пит-стоп. В итоге Риккардо, занимавший пятую позицию, финишировал только 10-м. По словам гонщика, команда повторила ту ситуацию на симуляторе, чтобы избежать аналогичных оплошностей в будущем.
«Ту ситуацию мы изучили и проанализировали. Если говорить простым языком, я заехал на пит-лейн, потому что мы думали, что после пит-стопа окажемся на свободной трассе, но всё оказалось не так. Члены команды объяснили мне причины. Они пояснили, почему отправили меня на пит-лейн, но что-то пошло не так. После такого нам нужно лишь извлечь уроки. Думаю, что после той ситуации все мы согласились в необходимости внимательно относиться к позиции.
Эта история напоминает 2016 год, когда Хэмилтон остался на трассе, а меня отправили в боксы. В итоге я сделал две лишние остановки. В таких ситуациях позиция очень важн», — цитирует Риккардо RaceFans.
- 7 июня 2019
-
12:25
-
11:45
-
11:31
-
10:34
-
10:13
-
09:23
-
00:16
- 6 июня 2019
-
23:33
-
22:27
-
21:44
-
21:07
-
19:47
-
19:34
-
19:23
-
19:07
-
17:31
-
16:22
-
15:50
-
15:13
-
14:26
-
13:29
-
12:55
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:31
-
00:21
-
00:16
- 5 июня 2019
-
23:08
-
21:07
-
19:42
-
18:40
-
17:53
-
16:15
-
15:18