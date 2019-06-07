Райкконен: у «Альфа Ромео» нет глобальных проблем, просто не хватает скорости

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о последних неудачах команды. По мнению финского гонщика, у «Альфа Ромео» нет серьёзных проблем. В настоящее время в Кубке конструкторов «Альфа Ромео» занимает девятое место, набрав 13 очков. Все баллы в копилку команды принёс сам Райкконен.

«Очевидно, что мы не были достаточно быстры. Безусловно, пока мы не показываем того, на что рассчитываем. Но в Монако в случае неудачной квалификации мало шансов на хорошую гонку. Уже после субботы и первого пит-стопа понимаешь, какое место в итоге займёшь.

В Барселоне, я думаю, мы поняли, что что-то идёт не так. Это разные истории, но обе — неприятные.

Надеюсь, что дальше мы сможем улучшить результаты, но ответ на этот вопрос найдётся лишь во время уик-энда. Посмотрим. Тем не менее у «Альфа Ромео» нет глобальных проблем, просто нам не хватает скорости», — цитирует Райкконена Crash.