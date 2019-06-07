Норрис: Хэмилтон может убрать усилитель руля, если хочет сделать Ф-1 сложнее

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал слова пятикратного чемпиона мира гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Он заявил, что Формула-1 стала слишком простой для молодых пилотов. Во время пресс-конференции Хэмилтон спросил 19-летнего Норриса, сколько ему лет. После этого Хэмилтон сделал неоднозначные заявления.

«Много молодёжи приходит в наш спорт. И им легко удаётся попасть сюда», — цитирует Хэмилтона GrandPX.News.

Комментарии явно не понравились Норрису.

«Не знаю, почему Хэмилтон сказал об этом сейчас, а не тогда, когда он только начал выступление в Формуле-1. Эти слова были явно направлены на меня, Джорджа Рассела и Алекса Албона, потому что мы являемся самыми молодыми гонщиками. Наверное, Хэмилтон думает, что мне должно быть намного сложнее.

Что ж, он может попросить свою команду убрать усилитель руля, если ему хочется сделать гонки сложнее», — цитирует Норриса The Telegraph.



Сам Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 22 года.