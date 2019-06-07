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Хюлькенберг — о слухах про переговоры с «Ред Булл»: это фейк-ньюс

Хюлькенберг — о слухах про переговоры с «Ред Булл»: это фейк-ньюс
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи, согласно которым в дни Гран-при Монако он провёл предварительные переговоры с «Ред Булл» насчёт контракта на сезон-2020 Формулы-1. Как и Хельмут Марко и Пьер Гасли, Хюлькенберг назвал подобные сообщения неправдой.

«Как я слышал, эта информация пришла откуда-то из Италии. Она была придумана. По сути это фейк-ньюс», — приводит слова Хюлькенберга Crash.

На уточняющий вопрос, приятны ли ему слухи, связывающие с топ-командой, немец шутливо ответил: «Это здорово для моего эго! А если серьёзно, то нет. Это ничего не меняет для меня. Мой уровень уверенности в себе и так в порядке, даже без таких слухов».

Контракт Хюлькенберга с «Рено» истекает в конце 2019 года.

Гасли разочарован журналистом, опубликовавшим слухи о Хюлькенберге и «Ред Булл»
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