Феттель: к летней паузе «Феррари» нужно вернуться в борьбу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что для сохранения шансов на борьбу за чемпионство ему необходимо выправить ситуацию до летнего перерыва. Пока Феттель занимает третьего место в зачёте пилотов, отставая на 55 очков от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В Кубке Конструкторов «Феррари» отстаёт от конкурента на 118 баллов.
«Здесь не надо быть гением, чтобы всё понять. Я думаю, что мы обязаны вмешаться в борьбу, самое позднее, к лету. Ок, уже наступило лето. Но я говорю о летней паузе. К тому моменту нам нужно набрать оптимальную форму.
Я не беспокоюсь, нет никакого стресса. Мы идём шаг за шагом. У нас готовятся новинки. Я думаю, что мы понимаем, над чем нужно работать. Некоторые вещи мы можем внедрить уже в краткосрочной перспективе, а некоторые требуют длительной работы. Затем, я думаю, уже в течение нескольких недель мы поймём, где находимся», — цитирует Феттеля Motorsport.
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