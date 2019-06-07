Феттель: к летней паузе «Феррари» нужно вернуться в борьбу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что для сохранения шансов на борьбу за чемпионство ему необходимо выправить ситуацию до летнего перерыва. Пока Феттель занимает третьего место в зачёте пилотов, отставая на 55 очков от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В Кубке Конструкторов «Феррари» отстаёт от конкурента на 118 баллов.

«Здесь не надо быть гением, чтобы всё понять. Я думаю, что мы обязаны вмешаться в борьбу, самое позднее, к лету. Ок, уже наступило лето. Но я говорю о летней паузе. К тому моменту нам нужно набрать оптимальную форму.

Я не беспокоюсь, нет никакого стресса. Мы идём шаг за шагом. У нас готовятся новинки. Я думаю, что мы понимаем, над чем нужно работать. Некоторые вещи мы можем внедрить уже в краткосрочной перспективе, а некоторые требуют длительной работы. Затем, я думаю, уже в течение нескольких недель мы поймём, где находимся», — цитирует Феттеля Motorsport.