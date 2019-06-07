Кубица развеял миф о неоткупоренной бутылке шампанского в 2008 году

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что он так и не понял, почему была распространена история о бутылке шампанского перед Гран-при Канады. Ранее пресс-служба «Альфа Ромео» сообщила, что в 2008 году Кубица, выступавший за «БМВ-Заубер», забыл откупорить бутылку призового шампанского. Якобы эта бутылка до сих пор находится на базе в Хинвиле.

«Вероятно, люди, придумавшие эту историю, не были там в 2008 году. Меня попросили рассказать об этой истории, я даже поискал в гугле фото и видео с подиума. Я сделал скриншот и отправил его. В общем, история была другой.

Мне сложно объяснить, почему так произошло. Я рад за всех сотрудников «Альфа Ромео», многие из них работали со мной в те годы. Та победа — великолепный момент для меня и для них. Я надеюсь, что однажды они соберут больше откупоренных бутылок призового шампанского, чем я. Я желаю им этого.

Но с маркетинговой точки зрения они действовали неверно. Хотя, может, и верно, ведь мы сейчас об этом говорим», — приводит слова Кубицы RaceFans.