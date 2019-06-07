Сайнс вдохновлён примером Эрикссона и призвал Ф-1 к скорейшим изменениям

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что пример экс-гонщика Формулы-1 Маркуса Эрикссона, который прибавил в IndyCar, показателен для руководства Формулы-1. Испанец призвал боссов чемпионата вносить изменения в регламент как можно скорее.

«Мы видим таких пилотов, как Маркус Эрикссон. Он перешёл в другую серию и сразу же стал демонстрировать великолепную скорость и бороться за победы или подиумы. После я смотрю на себя и понимаю, что не могу рассчитывать на что-то большее, чем седьмое место. Пока это не сильно меня тревожит, я провожу лишь пятый сезон в чемпионате. Но если подумать о Пересе или Хюлькенберге, которые выступают многие годы, то понятно, что для них это неприемлемо.

Нам срочно нужно что-то менять. Пилоты из середины пелотона не будут ждать всю жизнь и постоянно бороться за седьмое место», — приводит слова Сайнса GrandPrix.